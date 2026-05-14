Ливан может отложить переговоры с Израилем

Ливанская делегация рассматривает возможность отложить переговоры с Израилем, запланированные на 14-15 мая в Вашингтоне, если военные действия на территории страны не будут полностью прекращены.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

По данным издания, глава переговорной делегации Симон Карам уведомил об этом американских посредников.

"Ливан предпочитает сосредоточиться на укреплении режима прекращения огня и соблюдении соглашения о перемирии, а не обсуждать другие вопросы", - заявил Карам.