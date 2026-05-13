https://news.day.az/world/1834156.html

Пожар и взрыв на нефтеперерабатывающем складе в Мерсине - ВИДЕО

В турецком городе Мерсин на территории нефтеперерабатывающего склада произошел пожар, сопровождавшийся взрывом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время инцидента на верхней части резервуара находился 47-летний Сулейман Гюнер. В результате взрыва он упал с высоты ок. 20 м на бетонную поверхность и погиб.