Пожар и взрыв на нефтеперерабатывающем складе в Мерсине

В турецком городе Мерсин на территории нефтеперерабатывающего склада произошел пожар, сопровождавшийся взрывом.

Во время инцидента на верхней части резервуара находился 47-летний Сулейман Гюнер.

В результате взрыва он упал с высоты ок. 20 м на бетонную поверхность и погиб.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.