В Армении произошла массовая драка со стрельбой

Потасовка с участием более 10 человек зафиксирована в Араратской области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по свидетельствам очевидцев, потасовка и громкие крики, завершившиеся выстрелами, длились около 40 минут.

За это время полицейские на месте так и не появились.

На оставленных участниками потасовки автомобилях обнаружены следы крови.