ЦБА и регуляторы Турции обсудили усиление мер по борьбе с отмыванием денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и турецкие регуляторы обсудили противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЦБА.

Делегация ЦБА посетила с рабочим визитом Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции (BDDK), а также Агентство по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Турции (SEDDK).

В рамках визита состоялись широкие обсуждения и обмен опытом по вопросам оценки рисков в сфере надзора и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковском и страховом секторах, методологии применения надзорных мер, включая выездные и дистанционные проверки, риск-ориентированного подхода к надзору, а также применения санкций в данном направлении.