Иран не ответил США

Иран пока не дал ясного ответа на американское предложение по мирному урегулированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Не думаю, что мы уже услышали четкий ответ от Ирана", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

По словам Райта, переговоры с исламской республикой продвигаются медленно.

Глава американского Минэнерго также допустил, что промежуточное соглашение с Тегераном не будет включать в себя все вопросы по иранской ядерной программе. Помимо этого, он отметил, что для Вашингтона ядерная программа исламской республики является более приоритетной темой, чем открытие Ормузского пролива.

Ранее в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта.