Руководство и коллектив Министерства здравоохранения Азербайджана почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая исполняется 103 года со дня рождения архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, великого сына нашего народа и общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

Руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею почётного захоронения, возложили цветы к могиле великого лидера и с глубоким уважением почтили его светлую память.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифа Алиева - к ее могиле были возложены свежие цветы.

Были возложены цветы к могилам государственного и общественного деятеля Азиз Алиев, а также талантливого врача Тамерлан Алиев.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание развитию системы здравоохранения в стране. Подготовка профессиональных медицинских кадров, восстановление и оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, создание новых медицинских центров и значительные достижения в этой сфере напрямую связаны с его именем.