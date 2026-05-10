Ученые выявили неожиданно сильное влияние генов на жизненный успех

Уровень интеллекта и будущий социальный статус человека могут гораздо сильнее зависеть от генетики, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные масштабного проекта TwinLife о жизни близнецов в Германии.

В исследовании участвовали около 880 человек - однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы имеют практически одинаковый набор генов, а разнояйцевые разделяют примерно половину генетического материала. Поскольку они росли в одинаковых семейных условиях, ученые смогли оценить вклад наследственности и среды в формирование жизненных результатов.

Участники проходили тесты IQ в возрасте 23 лет. Через четыре года исследователи оценивали их социально-экономический статус - уровень образования, профессию и доход.

Авторы пришли к выводу, что IQ примерно на 75% определяется генетическими факторами. Кроме того, связь между интеллектом и социальным статусом также в значительной степени объяснялась наследственностью: по оценкам ученых, генетика объясняла от 69% до 98% этой зависимости.

"Мы знали об этом и раньше, но данное исследование еще яснее показывает, насколько сильно наша жизнь определяется генами", - заявил автор работы, психолог Петри Кайониус.

Исследователи отмечают, что результаты ставят под сомнение популярную идею о том, что успех в первую очередь зависит от семьи, в которой вырос человек.

При этом ученые подчеркивают: речь не идет о том, что воспитание и образование не важны. Скорее, генетические особенности могут влиять на то, как человек использует возможности, реагирует на обучение и строит карьеру.

Авторы также предупреждают о важных ограничениях исследования. Например, работа не учитывала напрямую интеллект и социальный статус родителей. Кроме того, полностью разделить влияние генов и среды практически невозможно, поскольку они тесно взаимодействуют.

Исследователи предполагают, что генетические особенности могут проявляться по-разному в зависимости от условий жизни, а это способно частично завышать оценку вклада наследственности.