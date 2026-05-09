ФИФА наложила трансферный запрет на "Карабах" ФИФА наложила трансферный запрет на футбольный клуб "Карабах". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, согласно решению, команда не сможет регистрировать новых игроков в течение следующих трех трансферных окон. Причины запрета пока не раскрыты.
Отмечается, что ранее аналогичное ограничение уже вводилось в отношении клуба "Нефтчи", однако позже оно было отменено.
Руководитель пресс-службы клуба "Карабах" Анар Гаджиев заявил Qafqazinfo, что официального уведомления представителю Агдама пока не поступало.
"Нам неизвестно, в чем именно проблема, и мы не считаем ситуацию критической", - отметил он.
