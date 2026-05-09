Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Мировая логистика переживает тектонические сдвиги. Традиционные торговые маршруты, связывавшие Азию с Европой на протяжении десятилетий, один за другим выходят из строя - из-за войн, санкций, геополитической нестабильности. На этом фоне Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, превращается из регионального логистического проекта в стратегическую артерию глобального значения. А в центре этой артерии - Азербайджан, который стал подлинным островком стабильности в неспокойном регионе.

Чтобы понять, почему Средний коридор переживает стремительный подъем, достаточно взглянуть на карту и перечислить то, что сегодня недоступно или опасно.

Северный маршрут через Россию - некогда главная сухопутная артерия между Китаем и Европой - фактически заблокирован западными санкциями, введенными после начала войны между Россией и Украиной в 2022 году. Война продолжается, санкционное давление лишь усиливается, а крупные европейские компании не могут позволить себе транзит через российскую территорию без репутационных и правовых рисков.

Южный маршрут через Иран также выпал из игры. Многолетняя международная изоляция страны делала его ненадежным и прежде, но в 2026 году ситуация резко обострилась: военное противостояние между Ираном и США привело к тому, что Ормузский пролив - одна из ключевых морских артерий мирового судоходства - оказался в зоне нестабильности. Морские перевозки через этот регион сопряжены с высокими рисками, страховые ставки резко возросли, а часть судоходных компаний и вовсе приостановила маршруты через Персидский залив.

Южные морские пути через Красное море и Суэцкий канал еще раньше подверглись ударам хуситских группировок из Йемена, вынудив крупнейших морских перевозчиков уходить в обход Африки, что добавляет к времени доставки недели и существенно увеличивает издержки.

В этих условиях Средний коридор - маршрут, проходящий через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и далее через Грузию к черноморским портам и в Турцию - остается единственной полноценной альтернативой для торговли между Китаем и Европой.

Рост Среднего коридора - это уже свершившаяся реальность, зафиксированная в статистике. По итогам 2025 года общий грузопоток по коридору достиг 4,5-4,7 млн тонн. Объем контейнерных перевозок составил 76 900 ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) - на 36% больше, чем годом ранее. По маршруту прошли 433 контейнерных поезда, а время доставки грузов удалось сократить вдвое - до 12-15 суток. Если же смотреть на более длинный горизонт, картина еще более впечатляющая: за три года, с 2022 по 2025 год, объем перевозок по коридору вырос более чем в пять раз.

Только за 2025 год по Транскаспийскому маршруту перевезено 42 000 TEU контейнеров - на 15% больше, чем в 2024 году. Эти данные были озвучены по итогам встречи руководителей железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии - трех ключевых стран коридора.

Первый квартал 2026 года продолжают эту тенденцию: по ТМТМ прошли 125 контейнерных поездов, что на 34,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По маршруту Сиань - порт Алят за тот же период проследовали 85 поездов - вдвое больше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2027 году грузопоток по Среднему коридору вырастет еще минимум на 10%. Темпы роста, еще недавно казавшиеся оптимистичными прогнозами, сегодня выглядят даже сдержанными на фоне реальной динамики.

В архитектуре Среднего коридора Азербайджан занимает особое место. Географически страна является незаменимым звеном. Именно здесь грузы, прибывающие паромами через Каспий, выгружаются в порту Алят и отправляются дальше - через Грузию в Европу или Турцию.

Но роль Азербайджана давно вышла за рамки географии. Страна последовательно инвестирует в логистическую инфраструктуру. Порт Алят развивается как современный мультимодальный хаб, железнодорожные мощности наращиваются, создана Алятская свободная экономическая зона, где скоро построят и грузовой аэропорт. Все это превращает Баку в полноценный логистический центр региона.

Логистика - консервативная отрасль. Компании, выстраивающие цепочки поставок, ценят прежде всего предсказуемость и надежность. Именно поэтому политическая стабильность страны-транзитера становится таким же важным фактором, как качество или пропускная способность портов.

Азербайджан в этом отношении выгодно выделяется на фоне соседей. В сентябре 2023 года страна восстановила суверенитет над Карабахом, положив конец многолетнему замороженному конфликту. С тех пор активно развивается мирный процесс между Баку и Ереваном, стороны ведут переговоры о нормализации отношений и делимитации границы, демонстрируя готовность к долгосрочному урегулированию. Это принципиально важно: устойчивый диалог между Баку и Ереваном формирует более благоприятную и предсказуемую региональную среду, что особенно важно для долгосрочных экономических и инфраструктурных проектов.

Внешняя политика страны строится на принципе многовекторности и прагматизма. Азербайджан поддерживает ровные, деловые отношения с Россией и Западом одновременно, является партнером Турции и сотрудничает с Китаем, не участвует в военных блоках и избегает конфронтации. В мире, где геополитические разломы становятся все глубже, такая позиция - редкость и ценность.

Для Китая, стремящегося диверсифицировать логистику и снизить зависимость от морских маршрутов, уязвимых в условиях нарастающей нестабильности, Азербайджан стал ключевым звеном единственного надежного сухопутного пути в Европу. Для Европы, заинтересованной в независимости от российской инфраструктуры и диверсификации торговых связей с Азией, Средний коридор приобретает стратегическое измерение. Баку оказывается в уникальной позиции партнера, одинаково ценного и для восточных, и для западных игроков.

Средний коридор сегодня - это инструмент переформатирования евразийской логистики в условиях новой геополитической реальности. Страны, которые сделали ставку на его развитие - Казахстан, Азербайджан, Грузия - оказываются в выигрышном положении вне зависимости от того, как будут развиваться события вокруг.

Закончится ли война в Украине, нормализуются ли отношения Запада с Ираном, успокоится ли Красное море - все это лишь вопросы времени. Но инфраструктура, выстроенная вдоль Среднего коридора, логистические связи, наработанные практики перевозок и доверие грузоотправителей - это долгосрочные активы, которые останутся востребованными при любом сценарии.

Азербайджан это понимает. И пока вокруг бушуют войны, закрываются проливы и вводятся санкции, Баку последовательно превращает свою стабильность - политическую, геополитическую, инфраструктурную - в главное конкурентное преимущество на карте мировой торговли.

В мире, где хаос стал нормой, стабильность стоит дороже любого актива. И именно это делает Азербайджан и Средний коридор незаменимыми.