Сколько исторических памятников восстановлено в Шуше?

В настоящее время в Шуше восстановлено более 20 исторических памятников, на остальных продолжаются строительные и реставрационные работы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Карабахскому бюро Trend сообщила главный специалист отдела по работе с музеями города Шуша Фарида Мамедова.

По ее словам, до оккупации в городе Шуша существовало около 300 исторических памятников. В период оккупации большая часть этих памятников была полностью уничтожена:

"Одним из восстанавливаемых исторических памятников является усадебный комплекс Мехмандаровых. В состав комплекса входят большой жилой дом, малый жилой дом, семейная мечеть и родник. Усадьба принадлежала Мирзе Алибеку Мехмандарову. Во времена Ибрагимхалил-хана и Панах Али-хана он занимал должность мехмандара (придворного, отвечающего за прием гостей). В ту эпоху мехмандарство считалось одной из самых ответственных должностей. Мехмандар выполнял важные обязанности: встречал гостей хана, размещал их и доставлял хану их письма".

Ф. Мамедова сообщила, что после того, как Мирза Алибек Мехмандаров состарился, хан пожаловал ему земельный участок в одном из тогдашних недавно заложенных кварталов, и тот воздвиг на этой территории свою усадьбу:

"Усадьба была построена в 1848 году знаменитым карабахским зодчим Кербалаи Сафиханом Карабахи. Большой жилой дом усадьбы в период оккупации был разрушен армянами. Малый жилой дом, сохранившийся до наших дней, функционирует как музей. В музее экспонируются экспозиции на тему интерьера карабахской знати девятнадцатого века. Созданная здесь атмосфера переносит посетителей в ту эпоху и позволяет воочию увидеть быт карабахских дворянских семей и используемые ими предметы".