В Азербайджане объявлена дата повторного экзамена в магистратуру

Вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики (вторая попытка) состоится 17 мая 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный экзаменационный центр.

Сообщается, что бакалавры должны перейти по этой ссылке, чтобы распечатать пропуск на экзамен. Они также могут распечатать пропуск через портал my.gov.az или мобильное приложение mygov.

Отмечается, что при входе на экзамен бакалавры обязательно должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, а также пропуск на экзамен. В случае отсутствия одного из указанных документов или несоответствия между ними бакалавр к экзамену допущен не будет.