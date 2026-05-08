Количество станций на ж/д линии в Баку увеличат до 40

Число остановок на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в Баку планируется увеличить до 40 к 2030 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе открытия новой станции "Дярнягюль" заявил журналистам начальник департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Азер Фараджов.

По его словам, АЖД продолжает реализацию новых проектов по расширению пригородной железнодорожной инфраструктуры Баку. В рамках Государственной программы предусмотрено восстановление линий Йени Сураханы-Говсан, Бакиханов-Бина-Гала и Забрат-Маштага-Баглар, а также строительство новых станций и остановок на этих направлениях.

Кроме того, на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт планируется ввод в эксплуатацию станций Баш Кешля, Гюздяк и Бинагади. На линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт будут построены остановки Кюрдаханы, Фатмайи и Сарай, а на станции имени Наримана Нариманова поезда будут делать остановку.

Представитель АЖД отметил, что за счет создания новых остановок на действующих линиях Абшеронского кольцевого маршрута число станций и остановок в ближайшие годы достигнет 22.

"До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию еще 18 станций и остановок на линиях Забрат-Маштага-Баглар, Бакиханов-Бина-Гала и Йени Сураханы-Говсан. Таким образом, общее число станций и остановок достигнет 40", - заявил он.

По словам Фараджова, одним из ключевых проектов Госпрограммы также является восстановление железнодорожной линии Гюздяк-Гарадаг. После ее ввода в эксплуатацию грузовые поезда будут в основном перенаправлены на это направление, что позволит увеличить пропускную способность пассажирских поездов на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Он также сообщил, что АЖД планирует закупить 20 новых пассажирских поездов до 2030 года. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежными компаниями и технические анализы.

"За последние годы число рейсов на Абшеронском кольцевом маршруте увеличено с 66 до 96. Одновременно была цифровизирована продажа билетов, запущено приложение ADY Mobile и проведены работы по модернизации станций2, - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Баку на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии введена в эксплуатацию новая станция "Дярнягюль".