Пезешкиан встретился с раненым Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты о взаимодействии с главой государства, передает Day.Az.

Отмечается, что "недавняя" встреча длилась около 2,5 часов и была "прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия". О месте встречи не сообщается.

До этого президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.