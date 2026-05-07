Пезешкиан встретился с раненым Хаменеи
Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты о взаимодействии с главой государства, передает Day.Az.
Отмечается, что "недавняя" встреча длилась около 2,5 часов и была "прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия". О месте встречи не сообщается.
До этого президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.
12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.
