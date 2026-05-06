Азербайджан обогатил дискуссию в Международном транспортном форуме (ITF), привнеся незападный взгляд на транспортные вопросы и активизировав участие неевропейских стран.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный секретарь ITF Ён Тэ Ким на пресс-конференции в рамках саммита организации в Лейпциге, передает Day.Az.

"Азербайджан был первой страной Центральноазиатского региона, которая возглавила эту платформу. Мы всегда получали много кейсов с западноевропейской стороны, но благодаря азербайджанскому председательству смогли рассматривать одни и те же вопросы в ином контексте. Это действительно обогатило наши дискуссии. Я был очень рад и всегда ощущал полную поддержку с азербайджанской стороны", - заявил Ким.

Отметим, что сегодня в Конгресс-центре Лейпцига открылся саммит Международного транспортного форума, который является крупнейшим ежегодным собранием министров транспорта стран мира. В мероприятии участвуют более 1200 делегатов из более чем 80 стран, включая министров, финансистов, руководителей международных организаций, представителей бизнеса и экспертов.

В этом году участники обсуждают финансирование устойчивого транспорта.