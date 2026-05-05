В Баку усилят координацию госорганов и меры безопасности на время проведения WUF13

В ходе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) особое внимание уделяется вопросам внутренней координации и организации совместной деятельности с другими государственными органами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана Намидан Пириев на брифинге, посвященном презентации плана организации дорожного движения в период проведения WUF13.

Н. Пириев отметил, что в этих рамках планируется привлечь к процессу представителей как правоохранительных органов, так и других соответствующих государственных органов.

По его словам, основная цель - обеспечить безопасность, правовой контроль и координацию общих операций на основе единого механизма.

"В этом направлении сотрудники различных учреждений пройдут специальный этап подготовки, и их деятельность будет организована согласованно. Разработаны механизмы оперативного реагирования на угрозы, и эти меры будут реализованы как на организационном, так и на исполнительском уровне.

Мероприятие пройдет с высоким уровнем международного участия, к нему также присоединятся представители ряда авторитетных организаций. В этой связи особый контроль будет осуществляться за их безопасной перевозкой и организацией передвижения".

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года. Это престижное мероприятие, посвященное развитию устойчивых городов, является важной международной платформой для глобального диалога и сотрудничества по вопросам градостроительства, охраны окружающей среды и климатической устойчивости.