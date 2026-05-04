https://news.day.az/politics/1832170.html Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира Президент Украины Володимир Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира. Как передает Day.Az, об этом украинский лидер сказал, выступая в Ереване на саммите Европейского политического общества.
Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира
Президент Украины Володимир Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира.
Как передает Day.Az, об этом украинский лидер сказал, выступая в Ереване на саммите Европейского политического общества.
Зеленский подчеркнул, что желает Азербайджану и Армении, а также лидерам двух стран - Президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Николу Пашиняну - устойчивого и длительного мира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре