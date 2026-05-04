Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира

Президент Украины Володимир Зеленский пожелал Азербайджану и Армении устойчивого мира.

Как передает Day.Az, об этом украинский лидер сказал, выступая в Ереване на саммите Европейского политического общества.

Зеленский подчеркнул, что желает Азербайджану и Армении, а также лидерам двух стран - Президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Николу Пашиняну - устойчивого и длительного мира.