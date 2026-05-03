Германия приступила к формированию новой танковой бригады в Литве

Германия приступила к усилению восточного фланга НАТО, перебрасывая в Литву значительные военные ресурсы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус инициировал создание "45-й танковой бригады", штаб которой уже начал функционировать в Вильнюсе, сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках этой стратегии на территорию прибалтийской республики планируется направить порядка 5 тысяч немецких военнослужащих.

По данным газеты, Германия производит мобилизацию всех доступных резервов. Отмечается, что бундесвер отправляет в Литву практически всю технику и оснащение, которые можно оперативно изъять из действующих подразделений.

"Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду", - отмечает издание.

Командование новым соединением поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу, который публично подтвердил решимость личного состава защищать интересы и ценности немецкого народа на восточных рубежах альянса.

Подразделение должно быть полностью укомплектовано и готово к выполнению боевых задач к 2027 году.