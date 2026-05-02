Иран выразил готовность вернуться за стол переговоров с США

Иран представил США новое предложение по прекращению войны, намекнув на компромисс для возобновления мирных переговоров.

Об этом, как передает Day.Az, пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с американскими гарантиями по прекращению атак и снятию блокады иранских портов.

Кроме того, теперь Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров в Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыт для нового предложения.

Ранее мы сообщали, что США объявили о завершении военной операции против Ирана.