https://news.day.az/officialchronicle/1831478.html Президент Ильхам Алиев наградил Юрия Камаева орденом "Шохрат" Юрий Камаев награжден орденом "Шохрат". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Президент Ильхам Алиев наградил Юрия Камаева орденом "Шохрат"
Юрий Камаев награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За долгосрочную плодотворную деятельность в органах безопасности Азербайджанской Республики и высокопрофессиональное выполнение служебных обязанностей наградить Юрия Петровича Камаева орденом "Шохрат"", - говорится в документе.
