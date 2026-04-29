В Азербайджане расширяется круг лиц, которые могут быть таможенными перевозчиками

Расширяется круг лиц, которые могут быть таможенными перевозчиками.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, таможенными перевозчиками могут быть только юридические лица, созданные в соответствии с законом и получившие лицензию на осуществление деятельности таможенного перевозчика в соответствующем органе исполнительной власти.

Согласно предлагаемой поправке, таможенными перевозчиками смогут стать юридические лица или физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие перевозку товаров и транспортных средств под таможенным контролем.

Соответствующий орган исполнительной власти будет публиковать список таможенных перевозчиков, размещать его на официальном интернет-ресурсе и обеспечивать постоянное обновление данных.

В законопроекте предлагается отменить следующие действующие на данный момент положения: