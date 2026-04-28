Марукян головного мозга или что не так с выборами в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Предвыборный цирк в Армении был бы неполным без главного клоуна - Эдмона Марукяна. Несумевший сохранить рабочее место бывший посол по особым поручениям (ПОП) любит периодически появляться в СМИ и учить людей "уму и разуму". Не зря ведь его партия называется "Просвещенная Армения"...Просвещать надо...Но делает Марукян зачастую смешно, ибо заявления откровенно оголтелые.

К примеру, инфоповодом для него на сей раз стала недавняя стрельба на мероприятии в Вашингтоне, где находился президент США Дональд Трамп. Марукян увидел в этом возможность рассказать, что за проблемы есть в политическом поле в Армении.

По его мнению, в стране слишком много политических партий.

"Если вы посмотрите, как секретная служба эвакуирует вице-президента, президента, вы поймёте, каким бывает государство с состоявшимися институтами. Я сегодня планировал поговорить о выборах, уже известно, что ЦИК представил документы 19 политических сил. О чём говорит такое большое количество? О том, что политические институты в Республике Армения так и не состоялись, политическая система не состоялась, политические силы появляются как грибы до и после дождя, а у нас до и после выборов, в основном - до.

Когда есть 19 политических сил, у людей возникает вопрос: как проголосовать? Это один из вопросов, который волнует больше всего. От 30 до 40% избирателей не решили, кого избрать, то есть происходит нечто интересное. В состоявшихся демократиях не может быть такого, как, например, 19 сил. Как можно за неделю регистрировать партию, чтобы она потом участвовала в выборах? Если вы продолжите голосовать за силы, зарегистрировавшиеся за неделю до выборов, мир в этой стране так и не наступит.



На этом фоне мы смотрим на состоявшиеся институты США, посмотрите, как состоялись эти институты, они набрали опыт. В США не изберут 25-летнего президента. Этот народ развивался на опыте, то есть находят человека с опытом, говорят, давай, ты будешь служить здесь, избирают его, чтобы он здесь служил", - изрек экс-ПОП.

Тут стоит отдать Марукяну должное - 19 партий это конечно перебор. НО! Сам по себе этот факт еще не является доказательством того, что политическая система не состоялась или что институты не работают. В странах с парламентской моделью и пропорциональной системой голосования большое число партий - довольно типичное явление. Это отражает не столько слабость системы, сколько фрагментацию политического поля, где избирательные предпочтения общества распределены между разными силами. Проблема возникает не в количестве участников, а в их устойчивости, идеологической внятности и способности формировать работоспособные коалиции.

Если посмотреть, кто сейчас в армянской оппозиции, то все складывается на свои места. Предвыборная агитация в Армении сейчас напоминает басню "Лебель, рак и щука", где каждая сторона пытается тянуть людей на свою сторону всякими общениями, испольнять которые они просто не собираются. То есть, тут просто гонка за власть. Собственно поэтому 19 партий для такой страны как Армения - это перебор.

Тем не менее, Марукян принялся рассуждать об этом обобщенно. Зачем? Все на самом деле просто, ибо далее в разговоре с журналистами он принялся пиарить свою партию. Говорил он много, но суть сводилась к этому - "Мы не такие как все (что бы это ни значило - ред.), поэтому голосуйте за нас" .

А все так хорошо начиналось...Хотя нет, не начиналось. Какое отношение имеет эвакуация президента или вице-президента США к выборам в Армении, количеству политических партий и вообще состоятельности государств? Очень странный пример для аргумента, Эдик.

Эвакуация лидеров - это элемент безопасности, связанный с реагированием на угрозы. Это техническая функция государства, которая существует в любой стране, независимо от того, насколько оно состоялось или нет. Все, что создал этим неудавшимся примером Марукян - это конфуз как для армянского читателя, так и для избирателя.

В итоге экс-ПОП снова попытался примерить на себя роль политического аналитика, но вместо внятной аргументации получился набор слов. Думаем, пора вам менять название партии. Никакая вы не "Просвещанная Армения".