Установлена новая акцизная ставка на ввозимый в Азербайджан бензин

Внесены изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Согласно решению, для моторных бензинов (за исключением авиационного), с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом менее 95, установлена акцизная ставка в размере 200 манатов за 1 тонну (с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года - 1,0 манат). Аналогичная ставка - 200 манатов за тонну (на указанный период - 1,0 манат) - применяется и к бензину с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом менее 95.

Для прочих газойлей, включая дизельное топливо, установлена акцизная ставка в размере 80 манатов за 1 тонну (с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года - 1,0 манат).