Мерц осудил инцидент со стрельбой на приеме в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент со стрельбой в отеле, где проходил прием с участием президента США Дональда Трампа.

"Насилию нет места в демократии. Мы принимаем решения большинством, а не оружием. Я осуждаю попытку нападения в Вашингтоне и рад, что президент Трамп, первая леди Мелания Трамп и все присутствовавшие находятся в безопасности", - написал Мерц в X.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.