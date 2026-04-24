Можно ли оставить найденное себе?

При обнаружении потерянной вещи у многих возникает вопрос о том, будет ли ее невозврат считаться кражей.

Но как же этот вопрос регулируется законом?

Как сообщает Day.Az, данная ситуация регулируется Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.

Этот вопрос подробно изложен в разделе "Приобретение и прекращение права собственности", в частности в статье 182.

Согласно закону, нашедший потерянную вещь обязан незамедлительно сообщить об этом лицу, ее потерявшему, собственнику, уполномоченному лицу либо, если владелец неизвестен, - полиции, и передать находку.

Если с момента уведомления о находке проходит 1 год, нашедший приобретает право собственности на эту вещь.

Если же собственник принимает вещь обратно, нашедший вправе требовать вознаграждение в размере до 5% от ее стоимости, а также компенсацию расходов на хранение.