Можно ли оставить найденное себе? - Вот что вам нужно знать
При обнаружении потерянной вещи у многих возникает вопрос о том, будет ли ее невозврат считаться кражей.
Но как же этот вопрос регулируется законом?
Как сообщает Day.Az, данная ситуация регулируется Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.
Этот вопрос подробно изложен в разделе "Приобретение и прекращение права собственности", в частности в статье 182.
Согласно закону, нашедший потерянную вещь обязан незамедлительно сообщить об этом лицу, ее потерявшему, собственнику, уполномоченному лицу либо, если владелец неизвестен, - полиции, и передать находку.
Если с момента уведомления о находке проходит 1 год, нашедший приобретает право собственности на эту вещь.
Если же собственник принимает вещь обратно, нашедший вправе требовать вознаграждение в размере до 5% от ее стоимости, а также компенсацию расходов на хранение.
