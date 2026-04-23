Лесные пожары в США уничтожили более 50 домов - ВИДЕО

В США лесные пожары уничтожили более 50 домов. Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC News. В штате Джорджия огонь быстро распространяется из-за жаркой и сухой погоды. Под угрозой уничтожения находятся около 1 тыс. жилых домов. В регионе проводится экстренная эвакуация жителей.