Раскрыты характеристики iPhone 18

Новый базовый смартфон Apple получит упрощенный процессор и недорогой дисплей. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера Fixed Focus Digital, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее специалист рассказал, что ради экономии компания Apple решила ухудшить характеристики нового iPhone 18 относительного iPhone 17. На такой шаг компания пошла ради того, чтобы не повышать стоимость девайса. В новом отчете Fixed Focus Digital сообщил, как именно американская компания будет это делать.

Из раскрытых данных следует, что iPhone 18 будет уступать iPhone 17 в техническом плане. Так, компания установит в него недорогой процессор - вероятно, она сократит количество ядер с пяти до четырех. Чтобы замаскировать даунгрейд, корпорация выделит чип для нового смартфона в отдельную линейку.

Кроме того, iPhone 18 получит менее качественный экран, чем его предшественник. Скорее всего, Apple снизит его максимальную яркость. Для сравнения, яркость дисплея iPhone 17 составляет 3000 нит.

Автор повторил свою мысль о том, что iPhone 18 будет похож на iPhone 18e - оба устройства должны представить в начале 2027 года. При этом флагманский iPhone 18 Pro выйдет раньше: его релиз ждут будущей осенью.