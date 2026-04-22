22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил "Баку Белый город".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов проинформировал Президента Латвии о проделанной и текущей работе.

Было отмечено, что территория некогда была известна как "Черный город" из-за чрезмерного загрязнения на протяжении более 150 лет отходами нефтедобывающей промышленности и образования многочисленных нефтяных запруд. По инициативе Президента Азербайджана эта территория была преобразована в уникальный в мировом масштабе экологический проект - современный жилой массив.

Проект "Баку Белый город" является одним из самых ярких образцов современной концепции градостроительства в мире. Проект был запущен 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Он разработан на основе принципов экологичности, устойчивости и "умного города".