Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рашад Мамедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Албании Тиране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 55 кг, в поединке за третье место победил турка Омера Халиса Реджепа и поднялся на пьедестал почета.