В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне
В Японии на полигоне сил самообороны случилось чрезвычайное происшествие с тремя жертвами. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его информации, причиной стал взрыв боеприпаса в башне танка во время учений. Жертвами стали три сотрудника сил самообороны, еще один получил ранения. Все они в момент ЧП находились в танке.
Министерство обороны Японии проводит расследование произошедшего.
