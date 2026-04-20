Как решается вопрос кредитных обязательств после смерти?

В социальных сетях широко обсуждается вопрос о погашении кредитных долгов умерших лиц их родственниками.

Как сообщает Day.Az, экономист-эксперт Халид Керимли разъяснил правовые аспекты этого процесса.

По его словам, согласно законодательству, наследство и долги рассматриваются как единый комплекс. Это означает, что если наследник принимает наследство, он автоматически принимает на себя и долговые обязательства умершего. В случае отказа от наследства соответствующие долговые обязательства к нему не переходят.

После принятия наследства иногда возникает необходимость пересмотра графика погашения кредита. Как отметил Керимли, в таких случаях банки оценивают доходы нового заемщика, то есть наследника, и принимают соответствующее решение.

Эксперт также рекомендует гражданам при оформлении кредита использовать страхование жизни, чтобы не возлагать дополнительную нагрузку на членов семьи. При наличии страхования жизни в случае смерти заемщика его кредитные обязательства покрываются страховой компанией.

