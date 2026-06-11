ГЭЦ установил плату в размере 110 манатов за экзамен по иностранному языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о проведении с 11 по 14 июня 2026 года регистрации на экзамен по иностранному языку для поступления в докторантуру и диссертантуру на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Day.Az, согласно заявлению ГЭЦ, в указанный период лица, желающие поступить в докторантуру или диссертантуру, а также обучающиеся или уже завершившие обучение на этих уровнях, до подачи документов в соответствующие высшие учебные заведения и научные учреждения должны создать личный кабинет в электронной системе Центра и зарегистрироваться на экзамен по иностранному языку. Иностранные граждане и лица без гражданства также должны зарегистрироваться на экзамен по азербайджанскому языку.

Участие в экзамене является платным. Каждый кандидат должен пополнить свой личный кабинет на сумму 110 манатов. Вместе с тем лица, имеющие действующий международный языковой сертификат, освобождаются от экзамена по иностранному языку и не оплачивают регистрацию. В остальных случаях указанная сумма автоматически списывается с личного счета после подтверждения регистрации.

Отмечается, что для выпускников ряда специальностей (например, иностранных языков и литературы, переводоведения и др.) ограничения по выбору языка отсутствуют, и они могут самостоятельно выбрать любой иностранный язык. Кроме того, кандидаты, имеющие соответствующий международный сертификат уровня CEFR B2 и выше, также могут быть освобождены от экзамена. Решение принимается после проверки подлинности сертификата.

ГЭЦ также подчеркнул, что принимаются только результаты международных языковых экзаменов, сданных в официальных экзаменационных центрах. Результаты некоторых экзаменов, пройденных онлайн или в домашних условиях, могут быть направлены на дополнительную проверку и собеседование.

Структура экзамена остается прежней и включает задания по аудированию, чтению и пониманию текста, грамматике, письменной речи, а также оценку навыков устной речи с использованием компьютерных технологий.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен по иностранному языку или представившие необходимый сертификат, допускаются к следующему этапу - экзамену по философии. Лица, не набравшие проходной балл, к этому этапу не допускаются.

Подчеркивается, что результаты экзаменов на степень доктора философии сохраняют свою силу в течение пяти лет. Успешно прошедшим экзамены выдается официальный сертификат, тогда как кандидатам, не показавшим необходимого результата, такой документ не предоставляется.