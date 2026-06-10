У нас на генетическом уровне развита государственность

У нас на генетическом уровне развита государственность.

Как передает Day.Az, об этом сказала проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".