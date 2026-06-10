https://news.day.az/politics/1840501.html У нас на генетическом уровне развита государственность - Лала Гусейнова на платформе Baku Network - ВИДЕО У нас на генетическом уровне развита государственность. Как передает Day.Az, об этом сказала проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
У нас на генетическом уровне развита государственность - Лала Гусейнова на платформе Baku Network - ВИДЕО
У нас на генетическом уровне развита государственность.
Как передает Day.Az, об этом сказала проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
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