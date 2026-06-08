Мы и наши соседи должны жить в мире

На экспертной платформе Baku Network состоялся новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az, гостьей программы стала проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова.

В ходе беседы она затронула вопросы роли молодежи в развитии культуры, значения национальной идентичности, патриотического воспитания, а также перспектив мира и сосуществования на Южном Кавказе.

Лала Гусейнова выразила уверенность, что будущее азербайджанского музыкального искусства находится в надежных руках.

"Когда я вижу талантливых молодых людей, я понимаю, что идет очень хорошая замена. Наше музыкальное искусство, в частности там, где я преподаю, в хороших руках. Наша задача - проложить им путь, помогать им, быть хорошими наставниками, чтобы они не чувствовали себя одинокими в своих исканиях", - отметила она.

При этом, как подчеркнула Гусейнова, музыка сама по себе остается особой формой общения между народами.

"Если хочешь понять народ через его чувства, послушай его музыку. Тогда станет ясно, как люди переживают и воспринимают мир. Когда мы говорим об азербайджанском мугаме, мы говорим о нашем образе жизни, мышления и нашей ментальности", - заявила она.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, она напомнила, что среди шехидов был и студент Азербайджанской национальной консерватории - талантливый музыкант и тарист, добровольно отправившийся на фронт.

"Он был прекрасным магистрантом, таристом. Он сам пошел на военную службу. Эти молодые люди очень спокойно смотрели смерти в глаза. Это был человек, который был готов отстоять свою идентичность, свою Родину", - сказала она.

По словам Гусейновой, война показала высокий уровень солидарности азербайджанского общества.

"Общество проявило такую солидарность, которой мы сами не ожидали. Азербайджанцы по всему миру объединились. У нас замечательная молодежь - образованная, эрудированная, хорошо знающая свою историю", - подчеркнула она.

Говоря о будущем региона, Лала Гусейнова подчеркнула, что Южный Кавказ нуждается в мире, однако прочный мир невозможен без сохранения исторической памяти и объективного понимания прошлого.

При этом, по ее словам, важно не забывать уроки истории.

По ее словам, молодое поколение должно воспитываться в духе уважения, но одновременно хорошо знать историю своей страны и понимать риски, с которыми сталкивался Азербайджан.

"Нужно называть вещи своими именами, помнить прошлое и уметь прогнозировать дальнейшие шаги соседей и партнеров. Но при этом необходимо учиться жить в мире и видеть прежде всего человека", - сказала она.

Лала Гусейнова также подчеркнула, что Азербайджан исторически обладает сильными традициями государственности.

"Почему Азербайджан сумел столь эффективно решить стоявшие перед ним задачи? Потому что у нас исторически развито государственное мышление. Мы умеем строить государство, поддерживать его и, когда это необходимо, сражаться", - заявила она.

Проректор отметила, что богатая история, культура, мугам, язык и национальная память веками удерживали азербайджанский народ на своей земле.

"Без этого мы бы не сохранились как народ. Возможно, растворились бы среди других. Через эти земли проходили многие, но преданность своей земле оставалась неизменной", - сказала Гусейнова.

В заключение она подчеркнула, что главным уроком для будущих поколений должно стать воспитание чувства достоинства, памяти и способности к мирному сосуществованию.

"Самое важное - прививать новым поколениям доброту и стремление к тому, что объединяет людей, а не разделяет их. Другого пути нет", - сказала Лала Гусейнова.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: