Азербайджан вступает в новый этап экономического развития

В Азербайджане наблюдается переход к новому этапу экономического развития на фоне изменения глобальных экономических условий и трансформации традиционных драйверов роста.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на мероприятии "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации", организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, страна вступает в качественно новую экономическую эпоху, при которой прежние факторы быстрого роста теряют былую значимость, а сформированные на предыдущем этапе развития человеческий капитал, спрос и деловые связи создают основу для нового этапа развития.

Э.Солтанов отметил, что экономическая диверсификация не должна рассматриваться как самоцель.

По его словам, приоритетом является экономический рост и устойчивое развитие, а диверсификация должна рассматриваться в контексте этих целей.

"Диверсификация важна с точки зрения повышения устойчивости экономики, однако в ряде случаев может приводить к поддержке нерентабельных предприятий, в связи с чем подход к ней должен быть сбалансированным. Экономика Азербайджана демонстрирует стабилизацию добычи нефти и значительный рост добычи газа в период с 2020 по 2025 год, при этом ожидается, что столь резких темпов роста в дальнейшем не будет", - сказал он.

Говоря о роли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), он отметил её трансформацию и расширение международной деятельности. Он напомнил, что компания развивает деятельность за пределами страны, включая Грузию, Турцию и европейские рынки, в том числе Италию.

Э.Солтанов подчеркнул, что SOCAR всё больше ориентируется не только на добычу и переработку нефти и газа, но и на экспорт компетенций и накопленных знаний, что, по его словам, является важным индикатором экономического развития страны.