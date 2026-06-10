Хавва Гусейнли озвучила результаты опроса о доступе детей к соцсетям

Среди 1 100 респондентов в возрасте 18 лет и старше был проведен опрос. Предложение запретить использование соцсетей детям младше 16 лет поддерживает 87,3 процента респондентов.

Об этом заявила заведующая сектором Национального агентства кибербезопасности Хавва Гусейнли в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По ее словам, 11,1 процента опрошенных не поддерживают данное предложение, а 1,6 процента затруднились с ответом. Среди респондентов, имеющих детей школьного возраста, уровень поддержки инициативы достигает 90,5 процента.

"Всего лишь 0,5 процента респондентов считают соцсети полностью полезными для детей, в то время как 56,5 процента называют их абсолютно вредными, а 42,2 процента придерживаются сбалансированного подхода, оценивая их как полезные, так и вредные одновременно", - отметила она.