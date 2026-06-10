Фидан назвал вступление в ЕС стратегическим приоритетом для Турции

Вступление в Европейский союз (ЕС) в качестве полноправного члена остается стратегическим приоритетом для Анкары. Она готова выполнять свои обязательства в рамках процесса евроинтеграции и ожидает демонстрации соответствующей политической воли со стороны Брюсселя, сказал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Болгарскому телеграфному агентству (БТА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полноправное членство в Евросоюзе является стратегическим приоритетом для Турции. Было бы ошибкой оценивать процесс вступления нашей страны в ЕС конъюнктурными и краткосрочными расчетами. В конце концов, мы были там, когда почти половина стран, являющихся сегодня членами Евросоюза, еще не были приняты в европейскую семью. Мы подписали договор с ЕС (Соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом - прим. ТАСС), целью которого является полноправное членство, в 1963 году. Мы стали участниками Таможенного союза (ТС), который является этапом полноправного членства в ЕС, в 1996 году", - сказал Фидан.

По его словам, на сегодняшний день Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Турции, а она - пятым по величине торговым партнером ЕС. "Объем торговли между Турцией и ЕС в 2025 году достиг порядка $233 млрд, что является показателем прочных экономических связей", - отметил глава турецкого МИД.

По мнению Фидана, "глобальные потрясения привели ЕС на грань радикальных преобразований - от безопасности до экономики и торговли". "Четкая демонстрация политической воли и подтверждение перспективы в отношении полноправного членства Турции в ЕС будут способствовать приданию процессу [евроинтеграции] нового импульса. Турция готова выполнять свои обязательства и придает большое значение развитию отношений с ЕС во всех областях на основе взаимной выгоды, диалога и сотрудничества", - отметил глава МИД республики. Ранее Фидан заявлял о необходимости скорейшего обновления соглашения Турции и ЕС о Таможенном союзе и достижения конкретных результатов на переговорах о безвизовом режиме.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. Турецкий лидер Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Евросоюз сегодня в большей степени нуждается в Турции, нежели она испытывает потребность в нем.