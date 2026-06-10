https://news.day.az/sport/1840577.html "Шафа" подписала Арсена Агджабекова Футбольный клуб "Шафа" оформил очередной трансфер в межсезонье. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Шафа", состав команды пополнил защитник Арсен Агджабеков. С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на один год. Последним клубом Агджабейова была "Шамахы".
"Шафа" подписала Арсена Агджабекова
Футбольный клуб "Шафа" оформил очередной трансфер в межсезонье.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Шафа", состав команды пополнил защитник Арсен Агджабеков.
С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.
Последним клубом Агджабейова была "Шамахы". Ранее защитник также выступал за "Сабах", а на правах аренды защищал цвета "Сабаила" и "Сумгайыта".
Таким образом, бакинский клуб продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном.
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