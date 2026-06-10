"Шафа" подписала Арсена Агджабекова

Футбольный клуб "Шафа" оформил очередной трансфер в межсезонье.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Шафа", состав команды пополнил защитник Арсен Агджабеков.

С 25-летним футболистом подписан контракт сроком на один год.

Последним клубом Агджабейова была "Шамахы". Ранее защитник также выступал за "Сабах", а на правах аренды защищал цвета "Сабаила" и "Сумгайыта".

Таким образом, бакинский клуб продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном.