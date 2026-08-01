https://news.day.az/world/1851577.html В Иране на медном руднике произошел взрыв - есть погибшие На медном руднике в городе Делиджан иранской провинции Маркази произошёл взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба экстренной медицинской помощи провинции Маркази. По данным ведомства, инцидент произошёл сегодня днем. В результате взрыва погибли двое рабочих, пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются.
В Иране на медном руднике произошел взрыв - есть погибшие
На медном руднике в городе Делиджан иранской провинции Маркази произошёл взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Служба экстренной медицинской помощи провинции Маркази.
По данным ведомства, инцидент произошёл сегодня днем.
В результате взрыва погибли двое рабочих, пострадавшие госпитализированы.
Причины происшествия выясняются.
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