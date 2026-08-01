https://news.day.az/world/1851574.html Премьер Испании раскритиковал Евросоюз Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу осудил "эгоистичную" позицию некоторых стран ЕС в отношении миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута и потребовал провести переговоры на уровне министров.

Премьер Испании раскритиковал Евросоюз

В мире, 1 августа 2026 21:15 (UTC +04:00) 716
Премьер Испании раскритиковал Евросоюз

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу осудил "эгоистичную" позицию некоторых стран ЕС в отношении миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута и потребовал провести переговоры на уровне министров.

"В нынешней международной обстановке Европейский союз не может позволить себе такую эгоистичную, поляризующую и незаконную реакцию", - написал он в письме, адресованном руководителям стран объединения, с которым ознакомилось AFP, передает Day.Az.

В нем также содержался призыв провести встречу министров внутренних дел всех 27 государств ЕС.

Как сообщил в субботу журналистам министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, при попытке перебраться из Марокко в Сеуту погибли по меньшей мере 67 человек.

К субботе большинство мигрантов вернулись в Марокко после того, как десятки тысяч человек пересекли границу. Большая часть из них вплавь обогнула небольшой пограничный пост, выступающий в Средиземное море.

Большинство стран ЕС в субботу призвали провести экстренные переговоры в связи с внезапным притоком десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный в Северной Африке.

В открытом письме лидеры 22 из 27 стран ЕС потребовали, чтобы министры внутренних дел блока в срочном порядке провели видеоконференцию, согласовали быстрый совместный ответ и приняли меры для предотвращения новых неконтролируемых пересечений границы.

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ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 468
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 878
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 511
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 415
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 597
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 707
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 478
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 612
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 495
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 731
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 544
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 665
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 689
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 664
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 517
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 233
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