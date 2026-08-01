Премьер Испании раскритиковал Евросоюз

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу осудил "эгоистичную" позицию некоторых стран ЕС в отношении миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута и потребовал провести переговоры на уровне министров.

"В нынешней международной обстановке Европейский союз не может позволить себе такую эгоистичную, поляризующую и незаконную реакцию", - написал он в письме, адресованном руководителям стран объединения, с которым ознакомилось AFP, передает Day.Az.

В нем также содержался призыв провести встречу министров внутренних дел всех 27 государств ЕС.

Как сообщил в субботу журналистам министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, при попытке перебраться из Марокко в Сеуту погибли по меньшей мере 67 человек.

К субботе большинство мигрантов вернулись в Марокко после того, как десятки тысяч человек пересекли границу. Большая часть из них вплавь обогнула небольшой пограничный пост, выступающий в Средиземное море.

Большинство стран ЕС в субботу призвали провести экстренные переговоры в связи с внезапным притоком десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный в Северной Африке.

В открытом письме лидеры 22 из 27 стран ЕС потребовали, чтобы министры внутренних дел блока в срочном порядке провели видеоконференцию, согласовали быстрый совместный ответ и приняли меры для предотвращения новых неконтролируемых пересечений границы.