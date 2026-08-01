https://news.day.az/politics/1851573.html Азербайджан и Кыргызстан: новый вектор энергетического партнерства в Центральной Азии За последние годы Азербайджан и Кыргызстан значительно активизировали двустороннее сотрудничество. Наряду с развитием транспортных коридоров, инвестиционных проектов и торгово-экономических связей страны начинают формировать новое направление взаимодействия - энергетическое.

Азербайджан и Кыргызстан: новый вектор энергетического партнерства в Центральной Азии

Политика, 1 августа 2026 21:02 (UTC +04:00) 4 080
Азербайджан и Кыргызстан:

Автор: Ляман Зейналова, Trend

За последние годы Азербайджан и Кыргызстан значительно активизировали двустороннее сотрудничество. Наряду с развитием транспортных коридоров, инвестиционных проектов и торгово-экономических связей страны начинают формировать новое направление взаимодействия - энергетическое. Подписанный в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан меморандум о сотрудничестве в сфере нефтепродуктов свидетельствует о переходе от политических договоренностей к реализации конкретных экономических проектов.

Так, на церемонии обмена 15 документами при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков обменялись Меморандумом о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики Кыргызской Республики по сотрудничеству в области поставок нефтепродуктов и Дорожной картой о сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в области энергетики на 2026-2028 годы.

На первый взгляд речь идет о рамочных документах. Однако в действительности их значение гораздо шире. Они отражают происходящие изменения на энергетической карте региона, где вопросы диверсификации поставок топлива становятся не менее важными, чем развитие транспортных маршрутов и торговых связей.

Характерно, что после церемонии подписания министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков, отвечая на вопросы специального корреспондента Trend, говорил уже не о перспективах в общем, а о практической реализации достигнутых договоренностей. По его словам, стороны в ближайшее время намерены определить конкретные механизмы сотрудничества, объемы поставок и подготовить дорожную карту реализации меморандума.

"Меморандум даст нам возможность выстроить хорошие, тесные партнерские отношения. Речь идет именно о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. У нас уже есть предварительные договоренности. Теперь нам предстоит проработать механизмы реализации: как будут осуществляться поставки и по какому пути мы будем двигаться дальше", - сказал он.

Министр также отметил, что аналогичная работа ведется и в сфере электроэнергетики. В этом направлении стороны также подписали дорожную карту. По его словам, у Кыргызстана есть серьезные намерения развивать сотрудничество в данной сфере.

"Я думаю, что в дальнейшем между нашими странами сложатся хорошие, дружественные отношения как в сфере нефтепродуктов, так и в сфере энергетики", - сказал он.

Рысбеков отметил, что в настоящее время ведутся предварительные переговоры по объемам поставок нефтепродуктов. Стороны уже выразили взаимные намерения, а в ближайшее время должны быть определены конкретные объемы и механизмы поставок.

"Что касается сроков, сегодня в ходе двусторонних встреч было дано соответствующее поручение. В ближайшие дни у нас будут четко прописаны механизмы. Думаю, что буквально в течение недели будет подготовлена конкретная дорожная карта, и станет известен конкретный механизм. Речь идет о нефтепродуктах, нефти, а также о сотрудничестве в сфере энергетики", - сказал министр.

Такой подход свидетельствует о том, что Баку и Бишкек рассчитывают максимально быстро перейти от политических договоренностей к практическому взаимодействию.

Почему Кыргызстан ищет новых партнеров

Подписание документа произошло в весьма непростой для Кыргызстана период.

На протяжении многих лет республика практически полностью зависела от импорта топлива из России. Сегодня ежегодное потребление горюче-смазочных материалов составляет около 1,6 млн тонн, при этом до 90-95 процентов поставок традиционно приходится именно на российский рынок. Такая модель долгое время оставалась эффективной, однако последние события показали ее уязвимость.

Снижение объемов нефтепереработки в России, временные ограничения на экспорт топлива и рост напряженности на внутреннем российском рынке неизбежно отразились на странах Центральной Азии. Кыргызстан оказался одним из наиболее чувствительных к этим изменениям государств, поскольку альтернативных источников поставок в достаточном объеме практически не существовало.

Ответом властей стало сразу несколько решений. Правительство ввело временный запрет на экспорт нефти и большинства нефтепродуктов, чтобы гарантировать обеспечение внутреннего рынка. Одновременно были увеличены государственные запасы топлива, заключено соглашение с крупнейшими нефтетрейдерами о сдерживании цен на социально значимые виды топлива, а также расширена география потенциальных поставщиков. Сегодня Кыргызстан договаривается с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Беларусью, Китаем.

Таким образом, меморандум с Азербайджаном стал частью более масштабной стратегии по укреплению энергетической безопасности страны.

Почему выбор пал именно на Азербайджан

За последние годы Азербайджан укрепил позиции одного из наиболее надежных поставщиков энергоресурсов в Евразии.

 

Если раньше энергетическое сотрудничество Баку было сосредоточено преимущественно на европейском направлении, то сегодня республика постепенно расширяет свое присутствие и на пространстве Центральной Азии. Этому способствует сразу несколько факторов.

Во-первых, Азербайджан располагает достаточной ресурсной базой.

По итогам первого полугодия 2026 года из страны было экспортировано свыше 10,1 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более 6,2 млрд долларов. За тот же период добыча нефти и газового конденсата составила 13,27 млн тонн, а стоимость произведенной продукции нефтепереработки превысила 2,9 млрд манатов.

Во-вторых, Азербайджан сегодня является не только крупным производителем энергоресурсов, но и важнейшим транспортно-логистическим узлом между Европой и Центральной Азией.

Развитие Бакинского международного морского торгового порта, модернизация железнодорожной инфраструктуры и активное продвижение Среднего коридора создают дополнительные возможности для доставки грузов через Каспийское море. На фоне стремления стран региона диверсифицировать торговые и энергетические маршруты именно эта инфраструктура становится одним из ключевых преимуществ Азербайджана.

В последние годы Азербайджан и страны Центральной Азии заметно активизировали политическое и экономическое взаимодействие. Если первоначально главным объединяющим фактором выступали транспортные проекты и развитие Среднего коридора, то сегодня сотрудничество постепенно приобретает новое измерение - энергетическое.

Для Кыргызстана партнерство с Азербайджаном означает возможность снизить зависимость от одного поставщика и сделать систему обеспечения топливом более устойчивой. Для Азербайджана это открывает перспективы расширения энергетического присутствия в Центральной Азии, укрепляя статус страны не только как экспортера нефти и газа, но и как важного участника региональной энергетической архитектуры.

Логистика как главный вопрос

Главный вопрос, который неизбежно возникает после подписания меморандума, - каким образом азербайджанские нефтепродукты смогут попасть на рынок Кыргызстана.

В отличие от традиционных экспортных направлений Азербайджана, где основную роль играют трубопроводы, поставки в Кыргызстан могут осуществляться преимущественно в мультимодальном формате с использованием морского и железнодорожного транспорта.

Наиболее реалистичным представляется маршрут через Каспийское море. Нефтепродукты могут доставляться из Азербайджана в Казахстан морским транспортом через Бакинский международный морской торговый порт, а затем по железной дороге направляться в Кыргызстан. Фактически речь идет об использовании инфраструктуры Среднего коридора, который в последние годы развивается не только как торговый, но и как стратегический транспортный маршрут между Кавказом и Центральной Азией.

Такой вариант имеет сразу несколько преимуществ.

Во-первых, Кыргызстан получает дополнительный источник поставок топлива, снижая зависимость от одного поставщика. Для страны, где до 95 процентов рынка нефтепродуктов традиционно обеспечивалось за счет российского импорта, это означает повышение устойчивости всей системы энергоснабжения. Во-вторых, Азербайджан получает возможность расширить географию экспорта нефтепродуктов.

Наконец, подобные поставки способны придать Среднему коридору новое содержание. До настоящего времени он воспринимался прежде всего как маршрут для контейнерных перевозок, однако развитие поставок нефтепродуктов может существенно увеличить экономическую загрузку транспортной инфраструктуры и расширить перечень перевозимых грузов.

Безусловно, сторонам еще предстоит решить целый ряд практических вопросов - определить коммерческие условия, согласовать тарифы на перевозку, обеспечить бесперебойную логистику и оценить экономическую эффективность маршрута. Именно поэтому министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков после подписания меморандума особо подчеркнул, что в ближайшее время будут определены конкретные механизмы сотрудничества, объемы поставок и подготовлена дорожная карта реализации соглашения.

История крупных энергетических проектов начинается не с первых танкеров или железнодорожных составов с топливом, а с политического решения о долгосрочном сотрудничестве. Именно таким решением стали документы, подписанные в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #КЫРГЫЗСТАН
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Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 511
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 415
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В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 612
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