https://news.day.az/politics/1851513.html День азербайджанского алфавита и языка – сохраняя коды идентичности 1 августа в нашей стране отмечается День азербайджанского алфавита и языка. В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с этой датой. В публикации говорится: "Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек.

День азербайджанского алфавита и языка – сохраняя коды идентичности

Политика, 1 августа 2026 17:10 (UTC +04:00) 6 743
День азербайджанского алфавита и языка

Автор: Лейла Таривердиева

1 августа в нашей стране отмечается День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с этой датой. В публикации говорится: "Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы - независимое Азербайджанское государство - хранители чистого, подлинного, литературного азербайджанского языка".

Эта дата отмечается на основании указа Общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года "Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка".

18 июня 2001 года был подписан Указ "О совершенствовании применения государственного языка", который четко определяет основные задачи государства в направлении сохранения родного языка. 1 августа 2001 года в Азербайджане кириллица полностью была заменена латинской графикой азербайджанского алфавита. 1 ноября 2018 года Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О мерах по защите чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка".

Эти документы стали основой возвращения азербайджанскому языку его законных прав, которых он был лишен многие десятилетия. Шла эта работа не очень просто, потому что переход с одного алфавита на другой - это не только вопрос переписывания вывесок на магазинах. Это и вопрос образования, восприятия. Особенно сложно было привыкать к изменениям старшему поколению. Молодежь же адаптировалась быстро, когда обучение в школах и вузах перешло с кириллического алфавита азербайджанского языка на латиницу.

Президент Ильхам Алиев выступил на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев выступил на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Смена алфавита была неизбежным и обязательным процессом в рамках укрепления и развития атрибутов суверенного независимого государства. Облегчало решение вопроса то, что у Азербайджана уже был опыт внедрения латиницы до советизации.

Сегодня, когда даже старики свободно читают на кириллице, встал вопрос сохранения чистоты азербайджанского языка. Президент Ильхам Алиев уделяет этому вопросу особое внимание.

В ноябре 2015 года, выступая на собрании, посвященном 70-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана, глава государства призвал научных деятелей озаботиться чистотой азербайджанского языка. Президент подчеркнул, что нашему народу удалось сохранить свою культуру и традиции благодаря языку. Азербайджанский язык сохранил нас как народ, нацию, заявил он, отметив, что и сегодня нужно продолжать оберегать родной язык от внешнего вмешательства. Тут речь шла не только о знании родного языка, но и о недопущении проникновения в него чужеродных слов. Чем грешат некоторые телевизионные журналисты, эксперты и даже депутаты. "Считаю, что необходимости в изобретении новых слов нет. Наш словарь настолько богат, что если мы сохраним его и передадим грядущим поколениям, то это будет самым большим нашим достижением в данной сфере", - сказал глава государства.

В ноябре 2025 года Президент Ильхам Алиев снова обратился к теме чистоты языка в ходе выступления на очередном юбилее НАНА.  

За прошедшие десять лет была проделана определенная работа, но ее результаты все равно не удовлетворили главу государства полностью, о чем он и заявил академикам.

"Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана", - заявил Президент Ильхам Алиев.

К этой работе должны серьезно отнестись все - от журналиста до политика. Азербайджанский язык является родным для 50 миллионов человек на планете, но вдали от Азербайджана литературный язык начинает постепенно утрачиваться, используясь лишь на бытовом уровне. Кроме того, глава государства высказался против неоправданных заимствований из иностранных языков в то время, как в азербайджанском языке имеется аналог.

Состоялась презентация платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

Состоялась презентация платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

"Если мы не будем беречь свой язык, если мы не будем сохранять его чистоту, то можем постепенно утратить его. Для каждой нации, каждого народа его родной язык является главным фактором национальной принадлежности, и все общественные активисты, все общество должны бить в одну точку в этом вопросе. Наш язык - древний. Повторяю, наш язык является родным для более чем 50 миллионов человек, он очень богатый и не нуждается в иностранных заимствованиях. Правда, существует международный лексикон, и каждый из нас им пользуется. Но если в азербайджанском языке есть исконный вариант слова, то с какой целью используются заимствования из других языков? Это либо ошибка, либо провокация. И оба они недопустимы", - подчеркнул азербайджанский лидер.

То, что сказано это было на собрании НАНА, было конкретным месседжем азербайджанским ученым о том, что основная работа в этом направлении возлагается на них.

В свете заявлений, сделанных Президентом страны в НАНА в ноябре 2015 года, в декабре того же года была создана Комиссия по топонимике при Милли Меджлисе. С первого взгляда, топонимика не имеет, казалось бы, отношения к вопросу языка, но на самом деле это не так. Возвращение исторических топонимов, устранение искажений в названиях населенных пунктов и других объектов - это тоже часть борьбы за сохранение чистоты азербайджанского языка. Топонимика - это важный инструмент сохранения исторического и культурного наследия. Правильная топонимика должна использоваться в образовательных программах, научных исследованиях, публикациях медиа.

Защита чистоты азербайджанского языка - ответственность каждого госслужащего - Адиль Керимли

Защита чистоты азербайджанского языка - ответственность каждого госслужащего - Адиль Керимли

Инициатива главы государств в отношении сохранения родного языка отражает его стратегический взгляд на развитие национальной науки и культуры. Ученые признали, что в современном мире, где процессы глобализации ускоряют обмен знаниями и информацией, особенно важно создавать единые стандарты научного языка, обеспечивать точность терминологии и сохранять историческую память через систематизацию топонимов. Это, отмечали в НАНА, позволяет не только укреплять национальную идентичность, но и повышать авторитет азербайджанской науки на международной арене.

У Азербайджана богатая история, непростая и полная событий. Менялись границы, империи, завоеватели, но язык, на котором как на прочной основе держались культура и традиции, сохранился и дошел до наших дней, сохранив все коды. Эти коды сегодня раскрываются и демонстрируют всю красоту и богатство наследия азербайджанского народа. И сам азербайджанский язык красив, мелодичен, гармоничен. Он одинаково красиво звучит и в политической речи, и в стихах, и в прозе. На нем создавались великие произведения, произносились великие слова.

Азербайджанское государство принимает меры к тому, чтобы в диаспоре не забывали родной язык. В интервью местным телеканалам в начале года Президент сообщил, что по его указанию в странах, где проживают азербайджанцы, открываются онлайн-школы, и их количество, круг охвата должны расширяться. Онлайн-школы азербайджанского языка должны быть во всех местах, где проживают наши соотечественники, чтобы юные азербайджанцы не теряли связи со своей идентичностью.

В интервью журналистам глава государства признался, что мечтает о том, чтобы все азербайджанцы мира говорили на родном языке так, как в Азербайджане.

Конечно, это сложно, но если все, кто должен и может, приложат к этому усилия, все получится.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.

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Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 337
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 862
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 374
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 733
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 823
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 714
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 374
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 861
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 319
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 760
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 296
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 824
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 346
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 245
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 430
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 671
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 313
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 438
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 326
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 694
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 380
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 629
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 661
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 628
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 349
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 072
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 669
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 371
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 460
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 364
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 651
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 659
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 335
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 325
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