Президент Ильхам Алиев выступил на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана

3 ноября состоялось собрание, посвященное 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.