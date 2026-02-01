У сведению водителей

Обнародован прогноз ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана на 2 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что на магистральных автомобильных дорогах преимущественно в горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости 500-1000 метрами.