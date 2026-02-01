https://news.day.az/society/1813340.html У сведению водителей - Завтра... Обнародован прогноз ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана на 2 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.
У сведению водителей - Завтра...
Обнародован прогноз ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана на 2 февраля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.
Сообщается, что на магистральных автомобильных дорогах преимущественно в горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости 500-1000 метрами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре