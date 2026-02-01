Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +5°С, днём от +7°С до +10°С. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днём 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днём в некоторых местах ожидаются осадки, в горных территориях - снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +8°С, днём от +12°С до +17°С, в горах ночью от -3°С до +2°С, днём от +5°С до +10°С.