США находятся на грани первого в истории сокращения численности населения
В США на десятилетия раньше запланированного срока может произойти первое сокращение населения в истории страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ожидалось, что население США начнет сокращаться только в 2081 году. Однако ужесточение иммиграционной политики президентом Дональдом Трампа означает, что это может произойти уже в этом году, говорится в материале.
Среди экспертов по обе стороны миграционного спора существует широкое согласие в том, что второй срок Трампа ускоряет критический момент - когда чистая миграция в США перестает компенсировать снижение рождаемости и старение населения. Чем больше президент ужесточает иммиграционную политику, тем быстрее численность населения США сокращается.
Согласно данным переписи населения США, за год до 1 июля 2025 года численность населения выросла всего на 0,5%, или на 1,8 млн человек, что является самым низким показателем с начала пандемии. Основной причиной значительного замедления стало резкое сокращение чистой миграции с пика в 2,7 млн человек в год.
За этот последний период, по новым данным переписи, число рождений превысило число смертей на 519 тыс., но, по прогнозам независимого бюджетного управления конгресса, к 2030 году соотношение изменится, что сделает США полностью зависимыми от мигрантов.
Эксперты по переписи населения заявили, что до июля 2026 года численность населения сократится до 316 тыс. человек за год, поскольку в США наблюдается "тенденция к отрицательной чистой миграции".
При этом, по словам экспертов, наибольший вклад в замедление чистой миграции внесло сокращение числа прибывающих, а не громкие депортации, которые сейчас привлекают внимание СМИ.
