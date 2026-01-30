США находятся на грани первого в истории сокращения численности населения

В США на десятилетия раньше запланированного срока может произойти первое сокращение населения в истории страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидалось, что население США начнет сокращаться только в 2081 году. Однако ужесточение иммиграционной политики президентом Дональдом Трампа означает, что это может произойти уже в этом году, говорится в материале.

Среди экспертов по обе стороны миграционного спора существует широкое согласие в том, что второй срок Трампа ускоряет критический момент - когда чистая миграция в США перестает компенсировать снижение рождаемости и старение населения. Чем больше президент ужесточает иммиграционную политику, тем быстрее численность населения США сокращается.

Согласно данным переписи населения США, за год до 1 июля 2025 года численность населения выросла всего на 0,5%, или на 1,8 млн человек, что является самым низким показателем с начала пандемии. Основной причиной значительного замедления стало резкое сокращение чистой миграции с пика в 2,7 млн человек в год.

За этот последний период, по новым данным переписи, число рождений превысило число смертей на 519 тыс., но, по прогнозам независимого бюджетного управления конгресса, к 2030 году соотношение изменится, ​​что сделает США полностью зависимыми от мигрантов.

Эксперты по переписи населения заявили, что до июля 2026 года численность населения сократится до 316 тыс. человек за год, поскольку в США наблюдается "тенденция к отрицательной чистой миграции".

При этом, по словам экспертов, наибольший вклад в замедление чистой миграции внесло сокращение числа прибывающих, а не громкие депортации, которые сейчас привлекают внимание СМИ.