Житель Нефтчалинского района утонул в море Житель Нефтчалинского района погиб в результате утопления в море. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла вблизи села Маяк. По имеющейся информации, житель села Хабиль Габиль оглу Мамедов накануне отправился на рыбалку в Каспийское море, где утонул.
По данному факту в прокуратуре Нефтчалинского района проводится расследование.
