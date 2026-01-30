Житель Нефтчалинского района утонул в море

Житель Нефтчалинского района погиб в результате утопления в море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла вблизи села Маяк.

По имеющейся информации, житель села Хабиль Габиль оглу Мамедов накануне отправился на рыбалку в Каспийское море, где утонул.

По данному факту в прокуратуре Нефтчалинского района проводится расследование.