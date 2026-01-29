"Мы добились исторического результата"

Полузащитник "Карабаха" Кевин Медина прокомментировал выступление команды в лиговой стадии Лиги чемпионов УЕФА после разгромного поражения от "Ливерпуля" в заключительном, восьмом туре турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Общественный телеканал (İTV), футболист отметил, что результат матча в Англии уже нельзя изменить, однако в целом команда достойно прошла этот этап, передает Day.Az.

"К сожалению, результат уже зафиксирован, и с этим ничего не поделаешь. В целом же на этом этапе мы играли против очень сильных соперников. Все команды боролись за выход в плей-офф. Слава Богу, у нас были и удачные матчи. Мы набрали достаточно очков, добились исторического результата и вышли в плей-офф", - сказал Медина.

Также игрок высказался о возможных соперниках по стыковым матчам.

"И "Ньюкасл", и ПСЖ - команды очень высокого уровня. У них есть свой стиль и история в мировом футболе. О сопернике можно будет говорить конкретнее после жеребьевки", - отметил хавбек.

Кроме того, Медина поделился впечатлениями от участия в Лиге чемпионов.

"В мире нет футболиста, который не мечтал бы сыграть в этом великолепном турнире. Мы тоже мечтали выступить в Лиге чемпионов с этим великим "Карабахом". Я получил удовольствие от всех матчей и старался провести каждую игру на максимально высоком уровне", - добавил игрок агдамского клуба.