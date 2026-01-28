В Азербайджане будут реализованы программы по защите прав ребенка

В Азербайджане государственные органы будут реализовывать программы по защите прав ребёнка с участием местных комиссий по защите прав детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "О правах ребенка", который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законопроекту, в целях содействия обеспечению эффективной защиты прав ребенка, закрепленных в данном Законе, государственные органы (учреждения) и органы местного самоуправления будут реализовывать программы с участием местных комиссий по защите прав ребенка.

Неправительственные организации, защищающие права ребенка, смогут самостоятельно либо совместно с другими неправительственными организациями реализовывать программы поддержки детей.

Органы (учреждения) и неправительственные организации, защищающие права ребенка.

Защиту прав ребенка в Азербайджанской Республике будут обеспечивать комиссии по защите прав ребенка, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, суд, прокуратура и другие правоохранительные органы, Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики, а также органы местного самоуправления.

Государственные органы (учреждения) и органы местного самоуправления будут оказывать поддержку деятельности неправительственных организаций, защищающих права ребенка.

Деятельность неправительственных организаций, защищающих права ребенка, должна основываться на принципах и требованиях, установленных данным Законом.