США подтвердили лидирующую роль Баку на Южном Кавказе: афтершоки Давоса

Автор: Лейла Таривердиева

То, что именно Азербайджан является лидером в регионе, никогда не вызывало сомнений. Некоторым хотелось видеть ситуацию в ином свете, но это никак не влияло на реальную картину. Азербайджан был и остается лидером Южного Кавказа. Он диктовал повестку даже в годы армянской оккупации, когда, казалось бы, находился на слабых позициях. Это была лишь видимость. А на самом деле именно наша страна была той силой, которая двигала всеми процессами, происходившими в этой части мира. Это знают в мировых столицах. И всегда знали. А в Давосе США еще раз подтвердили лидирующую роль Баку и еще раз продемонстрировали признание Вашингтоном этого факта.

После прибытия в Давос Дональда Трампа все внимание было переключено на него. Что он будет делать, что будет говорить, с кем будет встречаться. Следили за его мимикой и жестами. И для многих стало в некотором роде потрясением, что американский лидер провел в Давосе только две двусторонние встречи - с президентами Азербайджана и Украины. Если встреча с Владимиром Зеленским была воспринята как само собой разумеющаяся в контексте сегодняшних усилий Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта, то двусторонний диалог Трампа с Президентом Ильхамом Алиевым вызвал у некоторых шок.

Все смешалось у наших армянских соседей. Экспертное сообщество и оппозиция вначале замерли с немым вопросом на устах: "Почему?" А потом прорвало. Почему Дональд Трамп встретился с Президентом Азербайджана, но не принял премьер-министра Армении, хотя склонен к соблюдению паритета? И не просто встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, а еще и обсуждал с ним TRIPP! Чего теперь ждать Армении? И тому подобное.

Американист Сурен Саркисян в своей публикации на Facebook указал, что ему "до сих пор непонятно, почему у Трампа не было встречи один на один с премьер-министром Армении, в то время как такая встреча состоялась с Президентом Азербайджана. Обычно США всегда стараются поддерживать паритет. Более того, Трамп и Алиев обсуждали инициативу TRIPP".

Армянский американист, видимо, не допускает мысли, что у Вашингтона и Баку могут быть свои дела, не связанные с делами Южного Кавказа. Азербайджан - это страна средней силы, и ее отношения с сильными мира сего находятся на качественно совсем ином уровне. Азербайджанский лидер - это лидер, можно сказать, мирового уровня, авторитетный политик, который способен влиять на ситуацию в своем регионе и на более обширном пространстве. Азербайджан - бесспорный лидер Южного Кавказа, он всегда формировал здесь повестку, а тем более, все завязано на его интересах теперь, после грандиозной военной победы. Все, наверняка, помнят реакцию того же Дональда Трампа на войну 2020 года. Точнее, на ее отсутствие. Диаспора и лобби рвали тельняшки, а Президент США не торопился осуждать Баку. Он просто наблюдал, и, вероятно, уже тогда наметил, кто в регионе может стать реальным партнером Соединенных Штатов. У США и Азербайджана широкая двусторонняя повестка. Сейчас обсуждается Хартия о стратегическом партнерстве двух стран, это очень серьезный документ, который будет подписан Баку и Вашингтоном впервые. Двусторонняя повестка широкая. У Штатов на Южном Кавказе впервые появились интересы, и осуществлять их возможно только через партнерство с Баку.

И еще - в Армении никак не хотят уяснить, что TRIPP - это тот же Зангезурский коридор, это дорога, к которой Азербайджан имеет самое прямое отношение, и потому он вправе обсуждать проект с тем, с кем посчитает нужным.

Все это такие простые истины, что непонимание просто поражает. А порой и смешит. Армянская оппозиция умеет повеселить.

Член исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов всплакнул в соцсетях, поведав, что, а вот при Серже Саргсяне с Арменией считались мировые державы. И вообще, Армения под руководством Сержика диктовала повестку в регионе.

Это надо понимать так: если бы в Давосе был не Никол Пашинян, а Серж Саргсян, то Трамп встречался бы с Сержем, а не с Ильхамом Алиевым.

Шармазанов, похоже, все проспал. Повестку в регионе всегда диктовал Азербайджан. Армении и ее руководителям - и прошлым, и настоящим - это особенно хорошо известно. Армения никогда не владела ситуацией. Она никогда не обладала суверенитетом, необходимым для формирования региональной повестки. Будучи страной под внешним управлением, невозможно диктовать правила. И особенно тяжело это, когда на шее висит такое тяжкое преступление, как оккупация территорий соседа. Пусть никто не осуждал Армению открыто, все знали, что она преступница и что на руках ее лидеров кровь.

Как не рассмеяться, слыша, что с Сержем Саргсяном считались мировые державы?

Ни Кочарян, ни Саргсян не были рукопожатными политиками. Ими, можно даже сказать, брезговали. Их воспринимали на международных площадках как предмет мебели или гостей, присутствие которых приходится терпеть. Не потому, что крайне несимпатичное лицо того же Саргсяна кому-то сильно не нравилось, а потому, что кровавый шлейф, тянувшийся за карабахским кланом, был слишком заметен. Лобзания с Саргсяном могли повредить репутации. Захватив власть в Армении, Кочарян с Саргсяном не перестали быть военными преступниками, и их старались держать на расстоянии и пожимали им руку только тогда, когда этого требовал дипломатический протокол. Ситуацию не спасали ни богатая диаспора, ни могущественные опекуны, ни влиятельное лобби. Даже Никол Пашинян, не имеющий такого грязного бэкграунда, как Саргсян, до завершения конфликта оставался для мировой политики и дипломатии невидимкой. Не случайно армянский премьер говорит сегодня о реальной Армении, о той Армении, которую станет видно.

Если Кочарян старался больше отсиживаться в Армении и не показываться никому на глаза, Серж Саргсян очень любил совершать зарубежные визиты, в том числе туда, где не ждали и куда не приглашали. И потому ему чаще, чем Кочаряну, приходилось тыкаться носом в грязь. В истории саргсяновского президентства было достаточно нелицеприятных и унизительных ситуаций.

В 2014 году Саргсян отправился с визитом в Аргентину, страну с крупной армянской диаспорой и хорошо прикормленным лобби. Казалось бы, там все должно было быть схвачено. Но случилось непредвиденное - аргентинская коллега не приняла его, сославшись на состояние здоровья. Представили ситуацию? Президент какой-то страны приезжает с официальным визитом, а глава этого государства отказывается от встречи с ним. Это определенным образом характеризует не принимающую сторону, а гостя. В данном случае это показало уровень международного авторитета Президента Армении.

В 2016 году Серж Саргсян специально на три дня раньше отправился на саммит по ядерной безопасности в США, чтобы добиться встречи с Бараком Обамой. Белый дом промариновал Саргсяна в напрасных надеждах, но Обама его так и не принял. В качестве леденца на палочке к президенту Армении отправили тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Таким образом, три дня, на которые строились большие планы, Саргсяну пришлось провести, созерцая лишь "родные" лица, то есть на встречах с диаспорой и лобби.

Аналогичные неприятности Сержу приходилось переживать неоднократно. Мировые державы "считались" с Арменией и ее руководством по самым высоким стандартам не только за океаном. Армянские СМИ ранее писали об аналогичных проблемах, пережитых Саргсяном во время визита в Испанию в октябре 2015 года, а потом и в Италии.

В такие же неловкие ситуации попадал и Никол Пашинян. Но нынешний лидер Армении, в отличие от Саргсяна и его команды, не разглагольствует об эфемерном международном имидже Армении, о том, что мировые державы чуть ли не советовались с Ереваном, прежде чем принять решение, и о прочей ерунде. Пашинян хочет построить совсем другую Армению. И построит, если различные саргсяны, шармазановы, манукяны и прочие не будут путаться под ногами.

Эдуард Шармазанов не понимает, что пропаганда может иметь и обратный эффект. В случае с Саргсяном и Ко - это как раз тот случай. Эдик хотел как лучше, а получилось как всегда. Он сам напомнил о позорных проколах своего босса, хотя, вероятно, ожидал салютов и аплодисментов.

Все происходит так, как должно происходить. Признание ведущей роли Азербайджана на Южном Кавказе со стороны США - это не акция, призванная просто позлить Ереван или кого-то еще. Это закономерная реакция мировой державы на реальную расстановку сил в Евразии и на Южном Кавказе в частности.

В Давосе стало окончательно ясно, кто диктует повестку в регионе. И кого державы видят его лидером.