В США отменили более 10 тысяч авиарейсов

Более десяти тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По информации сайта, в воскресенье, 25 января, число отмененных рейсов достигло 10 062.

По прогнозу национальной метеорологической службы, ожидаются сильный снегопад и опасный гололед в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины. Вследствие этого минимум в 21 штате объявили чрезвычайное положение.