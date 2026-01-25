https://news.day.az/tourism/1811847.html В США отменили более 10 тысяч авиарейсов Более десяти тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала FlightAware. По информации сайта, в воскресенье, 25 января, число отмененных рейсов достигло 10 062.
По прогнозу национальной метеорологической службы, ожидаются сильный снегопад и опасный гололед в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины. Вследствие этого минимум в 21 штате объявили чрезвычайное положение.
